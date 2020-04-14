В ВОЗ заявили о трех "лидерах" в разработке 70 вакцин против COVID-19

SARS-COV-2 Фото из открытых источников

Дальше от всех в клиническом процессе находится вакцина, разработана в Гонконге

В мире в целом разрабатывается 70 препаратов от коронавирусной болезни COVID-19, три из которых начали испытывать на людях. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается, дальше от всех в клиническом процессе находится экспериментальная вакцина, которую разработали в Гонконге компания CanSino Biologics Inc. и Пекинский институт биотехнологии. Сейчас препарат находится на втором этапе исследований. Китайская вакцина была одобрена для тестирования на людях в эпицентре вируса.

Кроме этого, испытываются еще два методы лечения, разработанные отдельно американскими фармацевтами Moderna Inc. (компания специализируется на разработке наркотиков) и Inovio Pharmaceuticals Inc.

Также, согласно документу ВОЗ, в фармацевтических гигантов, таких как Pfizer Inc. и Sanofi, есть кандидаты на вакцины на доклинических стадиях. Также большую ставку на быстрое введение вакцины делает Big Pharma.

Компания CanSino в прошлом месяце заявила, что получила одобрение китайского регулирующего органа на старт испытания вакцины на людях. Тогда Moderna из Кембриджа, которая никогда не выпускала продукцию, получила одобрение регулирующего органа для быстрого перехода до испытаний на людях в марте, пропустив длительный этап испытаний на животных. А Inovio начали свои испытания на людях на прошлой неделе.

По предварительной информации, преодолеть коронавирусную инфекцию вряд ли получится только с помощью ограничительных мер. Поэтому разработка вакцин в мире сейчас происходит с беспрецедентной скоростью. В частности, ученые пытаются ускорить срок выпуска вакцины до следующего года, тогда как обычно на это уходит 10-15 лет.

Напомним, недавно во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вспышки коронавирус могут длиться до изобретения эффективной вакцины.