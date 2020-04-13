В ВОЗ заявили, что вспышки коронавируса продлятся до изобретения вакцины

Дэвид Набарро REUTERS

По мнению ВОЗ, коронавирусная инфекция будет возвращаться время от времени небольшими вспышками

Специальный представитель Генерального директора Всемирной организации здравоохранения по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро заявил, что коронавирус COVID-19 не исчезнет, пока не будет изобретена и введена в широкое пользование вакцина. Об этом сообщает NBC-news.

"Коронавирус будет возвращаться время от времени небольшими вспышками. Мы не слишком уверены, что это будет происходить волнообразно, как это происходит с гриппом. Мы думаем, что это будет вирус, который преследует человечество на протяжении достаточно долгого времени, пока мы все не сможем получить вакцину, которая будет нас защищать", - отметил он.

Набарро подчеркнул, что странам следует разработать защитный механизм, который позволял бы реагировать на новые случаи эпидемии мгновенно, быстро организовывать изоляцию больных, чтобы остановить распространение инфекции.

"Каждой стране необходимо иметь такой потенциал", - сказал представитель ВОЗ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить украинским ученым миллион долларов за изобретение вакцины от COVID-19.

Ранее сообщалось, что во Всемирной организации здравоохранения считают, что на разработку вакцины от коронавируса до той стадии, когда ее можно будет безопасно использовать, понадобится год.