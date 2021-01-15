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В ВОЗ выступили против требования вакцинации от COVID-19 при международных путешествиях

Фото из открытых источников

Зато организация призвала страны применять скоординированные меры по обеспечению безопасных поездок

Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации выступил против введения требования обязательной вакцинации или наличии иммунитета при международных поездках. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

Как отмечается, ВОЗ также призвала страны применять скоординированные меры по обеспечению безопасных поездок.

"Учитывая, что влияние вакцин на сокращение передачи вируса пока неизвестно, а доступность вакцин в это время слишком ограничено, комитет рекомендовал странам не требовать доказательства вакцинации от прибывающих путешественников", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения планируют, что международное свидетельство о вакцинации против коронавируса будет выдавать каждый семейный врач.

"Сейчас в Украине международное свидетельство о вакцинации выдается чаще о прививках против желтой лихорадки. Причем по всей стране сделать его можно лишь в 5-6 кабинетах. Вакцинация против COVID-19 будет проводиться минимум в 4250 пунктах прививок", - рассказал главный государственный санврач Виктор Ляшко.

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