В ВОЗ рассказали, нужно ли носить маски после вакцинации от COVID-19

Вакцинированные люди должны соблюдать масковый режим и дистанцию Фото из открытых источников

Доподлинно неизвестно, защищает ли новая вакцина от заражения вирусом SARS-COV-2

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, нужно ли носить маски и соблюдать социальную дистанцию после вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает dpa international.

По данным ВОЗ, вакцина от коронавируса помогает предупредить развитие легочных заболеваний, вызванных вирусом SARS-COV-2. Однако, защищает ли она от заражения инфекцией, которая вызывает болезнь COVID-19, пока не установлено.

Кроме этого, во Всемирной организации отметили, что вакцинация должна предотвратить вспышки коронавирусной болезни, однако не распространение вируса.

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В связи с этим вакцинированные люди должны продолжать соблюдать профилактические меры, чтобы избежать заражения вирусом. А именно, необходимо часто мыть (дезинфицировать) руки, соблюдать дистанцию и носить защитную маску.

Напомним, недавно в ВОЗ предупредили, что страны Европы могут избежать введения режима полной изоляции при условии, что большинство жителей будут соблюдать масочный режим.