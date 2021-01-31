В ВОЗ призвали замедлить вакцинацию в развитых странах

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По данным организации, 95% всех вакцинаций провели в 10 странах

Пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис призвала развитые страны замедлить существующие кампании по вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19. Об этом она сообщила в интервью BBC.

По словам Харрис, в ВОЗ обеспокоены тем, чтобы препаратов хватило и менее состоятельным странам. Согласно данным организации, в настоящее время 95% всех вакцинаций провели в 10 странах, в то время как две страны с низким и средним уровнем доходов только начали программы иммунизации.

"Мы просим все страны, которые имеют такую возможность: остановитесь, подождите другие группы стран, где еще не начали вакцинацию. Вместо того, чтобы охватить вакцинами одну страну, нам нужно охватить все, и делать это надо вместе", – высказалась представительница ВОЗ.

Также в организации раскритиковали решение ЕС о запрете на экспорт вакцин против COVID-19 без специального разрешения от стран-членов блока. В ВОЗ отметили, что подобные меры не идут на пользу мировому здравоохранению.

Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал поставку в Украину в феврале 117 тысяч доз вакцины против коронавируснй болезни COVID-19 американского производства компании Pfizer-BioNTech. Чиновник заявил, что препарат будет получен в рамках программы COVAX.