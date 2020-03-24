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В ВОЗ предупредили об ускорении распространения пандемии коронавируса

Иллюстративное фото EPA-EFE

Также глава ВОЗ пояснил, что между первым и 100-тысячным случаем заражения прошло 67 дней

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреєсус предупредил, что темпы распространения коронавирус COVID-19 в мире ускоряются. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"В ВОЗ получили данные о более 300 тыс. случаев заражения COVID-19. Эта проблема коснулась почти всех стран мира. Распространение пандемии ускоряется", - отметил Гебреисус на брифинге в Женеве.

Также глава ВОЗ пояснил, что между первым и 100-тысячным случаем заражения прошло 67 дней. Потом надо было только 11 дней, чтобы достичь отметки в 200 тыс. зараженных, и четыре дня, чтобы превысить 300 тыс. случаев.

Напомним, по состоянию на 24 марта количество инфицированных SARS-CoV-2 во всем мире составляет 381 598 людей, одновременно 101 806 человек смогли выздороветь от инфекции.

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