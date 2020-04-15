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В ВОЗ пересмотрят эффективность организации в борьбе с коронавирусом

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреісус flickr.com

Гендиректор организации считает, что это позволит определить слабые места ВОЗ

Со временем эффективность Всемирной организации здравоохранения в борьбе с пандемией коронавируса будет пересмотрена. Об этом во время брифинга заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, пишет "РБК-Украина".

Он пояснил, что такая процедура является частью обычного процесса.

"Со временем эффективность ВОЗ в борьбе с пандемией COVID-19 будет пересмотрена государствами-членами ВОЗ и существующими независимыми органами для обеспечения прозрачности и подотчетности", - отметил Гебреисус.

Гендиректор организации считает, что это позволит определить слабые места и области для дальнейшего улучшения реагирования на вспышку инфекции.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что вспышки коронавируса продлятся до изобретения вакцины.

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