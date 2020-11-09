В ВОЗ ожидают ослабления пандемии COVID-19 через полгода

Брюс Эйлвард EPA

В марте 2021 года ВОЗ ожидает получить первые партии вакцины против коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения ожидается, что ситуация с распространением коронавируса COVID-19 улучшится весной 2021 года. Об этом сообщил советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард, передает "РИА Новости".

Как отмечается, в марте следующего года ВОЗ ожидает получить первые партии вакцины против COVID-19, что должно "фундаментально изменить ситуацию с пандемией".

"До марта, как результат исключительной работы, которая сейчас проводится по всему миру, мы можем оказаться в ситуации, которая фундаментально изменит нынешнюю обстановку с пандемией. К этому времени у нас уже будут не только средства, о которых я говорил (достаточное количество индивидуальных средств защиты, дексаметазон, вентиляторы, быстрые тесты на COVID-19 – ред.), но также вакцины", - отметил Ейлвард.

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Кроме этого, во Всемирной организации рассчитывают, что к марту 2021 года появятся средства для самостоятельного тестирования на вирус.

Напомним, недавно директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на Всемирной ассамблее здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации.