В ВОЗ отреагировали на планы США вернуться в организацию

Тедрос Аданом Гебреисус Фото из открытых источников

Всемирная организация здравоохранения рада, что Штаты останутся ее полноправным членом

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус прокомментировал планы Соединенных Штатов Америки вернуться в организацию. Об этом он сказал во время сессии Исполнительного комитета ВОЗ, передает "Укринформ".

"ВОЗ – это семья народов. Мы все рады, что США остаются в семье. Мы должны работать вместе как одна семья, чтобы удостовериться, что все страны могут начать вакцинацию медиков и других групп риска в течение первых 100 дней 2021-го года. С вашим обязательством, мы на один шаг ближе", – отметил Гебреисус.

Ранее сообщалось, что новоизбранный президент США Джо Байден подписал первые 15 указов, среди которых вернул страну во Всемирную организацию здравоохранения.

Как известно, 8 июля 2020 года США официально объявили о выходе из ВОЗ, которую экс-президент Дональд Трамп обвинил в том, что организация проигнорировала первую вспышку COVID-19 в Китае.