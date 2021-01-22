В ВОЗ отреагировали на планы США вернуться в организацию
Всемирная организация здравоохранения рада, что Штаты останутся ее полноправным членом
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус прокомментировал планы Соединенных Штатов Америки вернуться в организацию. Об этом он сказал во время сессии Исполнительного комитета ВОЗ, передает "Укринформ".
"ВОЗ – это семья народов. Мы все рады, что США остаются в семье. Мы должны работать вместе как одна семья, чтобы удостовериться, что все страны могут начать вакцинацию медиков и других групп риска в течение первых 100 дней 2021-го года. С вашим обязательством, мы на один шаг ближе", – отметил Гебреисус.
Ранее сообщалось, что новоизбранный президент США Джо Байден подписал первые 15 указов, среди которых вернул страну во Всемирную организацию здравоохранения.
Как известно, 8 июля 2020 года США официально объявили о выходе из ВОЗ, которую экс-президент Дональд Трамп обвинил в том, что организация проигнорировала первую вспышку COVID-19 в Китае.