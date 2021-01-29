В ВОЗ обеспокоены из-за запрета экспорта COVID-вакцин из ЕС

Марианджела Симао Фото из открытых источников

В организации заявили, что подобные меры не идут на пользу мировому здравоохранению

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена решением Европейского Союза о запрете на экспорт вакцин против коронавируса COVID-19 без специального разрешения от стран ЕС. Подобные меры не идут на пользу мировому здравоохранению, заявила помощница генерального директора ВОЗ Марианджела Симао во время брифинга.

"Вызывает большую обеспокоенность ситуация, когда какая-то страна или блок принимает решение об ограничении экспорта продукции, которая представляет собой глобальное благо", - подчеркнула она.

По словам Симао, продукция для борьбы с COVID в это время поступает из разных точек мира. Так, например, активные составляющие производства вакцин могут присылать из Китая, а производственные мощности при этом находиться на территории европейских стран.

"Задачей мирового сообщества является поставка вакцин на справедливой основе, так же как и других материалов для производства препаратов. В противном случае больше других пострадают от этого страны с низким доходом", - добавила помощница гендиректора ВОЗ.

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Напомним, Европейская комиссия утвердила ограничения на вывоз с территории ЕС вакцины от коронавируса до апреля. Соответствующие меры касаются тех препаратов, по которым у ЕС есть ранние контракты на поставки