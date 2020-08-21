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В ВОЗ назвали сроки завершения пандемии коронавируса

В организации рассчитывают на технологии, направленные против болезни

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреісус flickr.com

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что в организации рассчитывают на завершение пандемии COVID-19 менее, чем за два года. Об этом глава ВОЗ сообщил на брифинге.

По словам Гебреисуса, сейчас есть недостаток в виде глобализации и большей взаимосвязи, но есть и преимущество в технологиях. "Так что мы надеемся завершить эту пандемию менее чем за два года", - сообщил гендиректор ВОЗ.

Напомним, недавно в ВОЗ заявили, что не меняли рекомендаций по сдерживанию коронавируса. Там сообщили, что как и ранее, важно придерживаться физической дистанции, тестировать все подозрительные случаи, отслеживать контакты и систематически изолировать людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 и отправлять на карантин людей, которые с ними контактировали.

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Ранее сообщалось, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус призвал равномерно распределять в мире вакцину от коронавирус COVID-19. По его словам, ВОЗ работает над планом равномерного распределения вакцины на тот случай, если она окажется эффективной и безопасной.

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