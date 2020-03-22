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В ВОЗ назвали срок разработки вакцины от коронавируса

Фото из открытых источников

Специалисты объясняют, что, если вакцины будут созданы ранее, то все равно нужно удостовериться в их безопасности и эффективности

Во Всемирной организации здоровья считают, что на разработку вакцины от коронавируса до той стадии, когда ее можно будет безопасно использовать, понадобится год.

Об этом рассказал главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

"Мы должны быть уверены, что это совершенно безопасно…мы говорим — по меньшей мере год", - отметил он.

По мнению эксперта ВОЗ, если вакцины изготовят раньше, учитывая то, что в США одну из них начали тестировать, все равно понадобится много времени, чтобы убедиться в том, что они безопасны.

В то же время Марк Райан заметил, что карантинные меры, которые вводятся странами, не являются очень эффективными, поскольку нужно в первую очередь найти всех инфицированных коронавирусом и изолировать их, а также установить с кем они контактировали.

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Он добавил, что примеры Китая, Сингапура и Южной Кореи, которые сочетали ограничения с жесткими мерами по проверке всех возможных случаев заражения, послужили моделью для Европы, которая, по его словам, заменила Азию в качестве центра пандемии вируса. 

Как сообщалось ранее, в Италии должны начаться первые испытания вакцины от коронавируса.

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Также недавно стало известно, что в США первым добровольцам ввели вакцину против коронавируса.

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