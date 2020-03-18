В ВОЗ бьют тревогу: Дети могут тяжело болеть коронавирусом COVID-19

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В организации отметили, что не совсем правильно думать, что в зоне риска только пожилые люди

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что дети могут тяжело болеть на новый тип коронавирус COVID-19. Об этом заявил доктор Майк Райан во время пресс-брифинга ВОЗ.

По его словам, в Южной Корее 20% умерших были моложе 60 лет.

"Поэтому не совсем правильно думать, что в зоне риска только пожилые люди", - отметил Райан.

Доктор Мария Ван Керхове рассказала, что дети в основном легче болеют COVID-19, но последние исследования показали, что были зафиксированы и случаи тяжелого течения болезни. Один ребенок в Китае умер.

Она добавила, что симптомы детей похожи на симптомы взрослых: высокая температура, сухой кашель, усталость, боль в мышцах.

Как сообщалось, по последним данным общее количество случаев коронавируса COVID-19 в 169 странах и территориях составляет 204 044 лиц.

В связи с пандемией все страны Европы, в том числе и Украина объявили карантин для своих граждан. Жителям рекомендуют оставаться дома, и покидать дом только в случае необходимости, как например сходить в супермаркет за продуктами или к врачу.

Напомним, в Украине зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирусом.

С 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения из-за коронавируса. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.