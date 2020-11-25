В ворота резиденции Меркель врезался автомобиль с надписью " Вы чертовы убийцы детей и стариков"
В результате инцидента никто не пострадал
В Берлине утром в ворота резиденции канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль, на котором на немецком были надписи "Остановите политику глобализации" и "Вы чертовы убийцы детей и людей пожилого возраста", сообщает Reuters.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Машине и воротам причинен лишь незначительный ущерб. Водитель автомобиля задержан. На месте инцидента находятся полицейские, пожарные и журналисты.
Car crashes into gate of Merkel's office https://t.co/s8iKKdgjPA pic.twitter.com/bYT3JVZjQJ— Reuters (@Reuters) November 25, 2020
В правоохранительных органах заявили, что не рассматривают случившееся как возможный теракт.
В среду у Ангелы Меркель запланирован видеосовещания с главами федеральных земель по поводу ситуации с коронавирусов в стране, добавляет агентство.
Ранее сообщалось, что в апреле этого года бездомный залез в дом рэпера Эминема и угрожал его убить, однако певец смог передать непрошеного гостя охране.