live
Новости » Мир Читати новину українською

В Венгрии вводят комендантский час

Также закрываются бары и развлекательные заведения

Правительство Венгрии усиливает карантинные ограничения в стране. В частности, вводится комендантский час. Об этом сообщает Reuters.

Так с полуночи среды в стране закрываются бары и развлекательные заведения. При этом школы остаются открытыми, как и все магазины и рестораны.

К слову, футбольные матчи так же будут проводиться со зрителями.

Пытаясь минимизировать дальнейший ущерб пострадавшей экономике, правительство страны до сих пор воздерживается от введения строгих мер изоляции.

Но в Венгрии за нарушение маскового режима ожидаются суровые штрафы.

Новости по теме: Испания на полгода закрывает границы и вводит комендантский час

Ранее сообщалось, что В Париже намерены ввести комендантский час в связи с увеличением новых случаев коронавируса COVID-19. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

В США готовятся оградить Белый дом дополнительным забором из-за возможных беспорядков после выборов, - СМИ В Техасе произошел автоинцидент между сторонниками Трампа и Байдена. ФБР начало расследование Трамп обвинил Байдена в намерении закрыть США на многолетний карантин Без шансов на потепление: Почему выборы в США не изменят отношения с Россией
Loading...

программы канала ZIK

Елена Лукаш | Ток-шоу
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Выборы в США: Кто победит? Раду распустят? Коронавирус в Украине | Детали дня | 03.11.20
КСУ vs власть. Локдаун в Украине. Новые признания Жвании | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Михаил Добкин | Ток-шоу