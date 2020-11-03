В Венгрии вводят комендантский час

Также закрываются бары и развлекательные заведения

Правительство Венгрии усиливает карантинные ограничения в стране. В частности, вводится комендантский час. Об этом сообщает Reuters.

Так с полуночи среды в стране закрываются бары и развлекательные заведения. При этом школы остаются открытыми, как и все магазины и рестораны.

К слову, футбольные матчи так же будут проводиться со зрителями.

Пытаясь минимизировать дальнейший ущерб пострадавшей экономике, правительство страны до сих пор воздерживается от введения строгих мер изоляции.

Но в Венгрии за нарушение маскового режима ожидаются суровые штрафы.

Новости по теме: Испания на полгода закрывает границы и вводит комендантский час

Ранее сообщалось, что В Париже намерены ввести комендантский час в связи с увеличением новых случаев коронавируса COVID-19.