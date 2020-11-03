В Венгрии вводят комендантский час
Также закрываются бары и развлекательные заведения
Правительство Венгрии усиливает карантинные ограничения в стране. В частности, вводится комендантский час. Об этом сообщает Reuters.
Так с полуночи среды в стране закрываются бары и развлекательные заведения. При этом школы остаются открытыми, как и все магазины и рестораны.
К слову, футбольные матчи так же будут проводиться со зрителями.
Пытаясь минимизировать дальнейший ущерб пострадавшей экономике, правительство страны до сих пор воздерживается от введения строгих мер изоляции.
Но в Венгрии за нарушение маскового режима ожидаются суровые штрафы.
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Ранее сообщалось, что В Париже намерены ввести комендантский час в связи с увеличением новых случаев коронавируса COVID-19.