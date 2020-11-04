В Венгрии ввели чрезвычайное положение из-за всплеска заболеваемости COVID-19
Также в стране ужесточают карантинные ограничения
С 4 ноября в Венгрии ввели чрезвычайное положение и новые ограничения, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в Facebook премьер-министр страны Виктор Орбан.
Как отмечается, чрезвычайное положение начало действовать с полуночи 4 ноября. Также известно, что так называемый "особый режим" может длиться 15 дней.
По словам Орбана, парламенту будет предложено продлить действие чрезвычайной меры еще на 90 дней.
"Мы должны отложить политические дебаты. Необходимы быстрые действия и своевременные меры", – заявил Орбан и добавил, что больницы могут выйти на полную заполненность к середине декабря.
Также Орбан рассказал, что комендантский час будет действовать с 00:00 до 05:00. Будут закрыты клубы, а театры, кинотеатры и другие места для проведения мероприятий будут работать с ограничениями. Школы и магазины остаются открытыми.
Напомним, недавно Венгрия изъявила желание купить российскую вакцину против коронавируса при условии ее сертификации в Альянсе и стала первой из стран Евросоюза, которая пошла на такой шаг.