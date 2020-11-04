В Венгрии ввели чрезвычайное положение из-за всплеска заболеваемости COVID-19

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото из открытых источников

Также в стране ужесточают карантинные ограничения

С 4 ноября в Венгрии ввели чрезвычайное положение и новые ограничения, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в Facebook премьер-министр страны Виктор Орбан.

Как отмечается, чрезвычайное положение начало действовать с полуночи 4 ноября. Также известно, что так называемый "особый режим" может длиться 15 дней.

По словам Орбана, парламенту будет предложено продлить действие чрезвычайной меры еще на 90 дней.

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"Мы должны отложить политические дебаты. Необходимы быстрые действия и своевременные меры", – заявил Орбан и добавил, что больницы могут выйти на полную заполненность к середине декабря.

Также Орбан рассказал, что комендантский час будет действовать с 00:00 до 05:00. Будут закрыты клубы, а театры, кинотеатры и другие места для проведения мероприятий будут работать с ограничениями. Школы и магазины остаются открытыми.

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Напомним, недавно Венгрия изъявила желание купить российскую вакцину против коронавируса при условии ее сертификации в Альянсе и стала первой из стран Евросоюза, которая пошла на такой шаг.