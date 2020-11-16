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В Венгрии зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса

Сейчас в стране насчитывается более 110 тысяч активных случаев коронавируса

За прошедшие сутки на территории Венгрии обнаружили рекордные 6495 новых случаев заражения коронавирусом – это невиданный для этого государства показатель от начала пандемии. Об этом сообщает Hungary Today.

Общее число случаев заболевания с начала пандемии в Венгрии достигло 147 961.

Сейчас в стране насчитывается более 110 тысяч активных случаев коронавируса.

Также отмечается, что в течение последних суток от последствий коронавирусной болезни умерли 93 человека. Всего же количество летальных исходов среди зараженных COVID-19 в Венгрии составляет 3190.

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Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что с 00:00 вторника, 10 ноября, в Венгрии ужесточают карантинные ограничения на 30-дневный срок.

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