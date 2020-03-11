В Венгрии объявили чрезвычайное положение из-за коронавирус
Также власти закрывают границу с Италией
Правительство Венгрии объявил о введении чрезвычайного положения из-за коронавирус, а людей, которые будут распространять дезинформацию или нарушать правила карантина, будут преследовать. Об этом сообщает издание Hungary Today.
Отмечается, что все университеты в стране закрыли на карантин, студентов перевели на дистанционное обучение. Школы пока работают в обычном режиме.
Венгрия также закрывает границы для туристов из Италии, а также сообщение с Ираном, Китаем и Южной Кореей.
По последним данным, в всем мире зарегистрировано уже свыше 111 600 случаев заражения коронавирусом, 4 тысячи из которых оказались смертельными.
Ранее сообщалось, что ВОЗ объявила о пандемии коронавирус.
Напомним, сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице вводят превентивные меры безопасности из-за угрозы коронавирус. С 12 марта в Киеве будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, а также в садах и в художественных и спортивных школах.
Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах. Предварительно ограничения будут действовать до конца марта.
Впоследствии стало известно, что по решению Кабмина, в целом по Украине будет действовать запрет на массовые собрания более 200 человек.
К тому же обучение в школах перейдет на дистанционную форму, а пробный тест по ЗНО будет перенесено.
В настоящее время в Украине было подтвержден один случай заражения COVID-19.