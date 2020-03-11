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В Венгрии объявили чрезвычайное положение из-за коронавирус

Медицинские работники празднуют после выписки всех пациентов из больници Фанцан, которая была развернута на территории спортивного комплекса в районе Учан в Ухане EPA-EFE

Также власти закрывают границу с Италией

Правительство Венгрии объявил о введении чрезвычайного положения из-за коронавирус, а людей, которые будут распространять дезинформацию или нарушать правила карантина, будут преследовать. Об этом сообщает издание Hungary Today.

Отмечается, что все университеты в стране закрыли на карантин, студентов перевели на дистанционное обучение. Школы пока работают в обычном режиме.

Венгрия также закрывает границы для туристов из Италии, а также сообщение с Ираном, Китаем и Южной Кореей.

По последним данным, в всем мире зарегистрировано уже свыше 111 600 случаев заражения коронавирусом, 4 тысячи из которых оказались смертельными.

Ранее сообщалось, что ВОЗ объявила о пандемии коронавирус.

Напомним, сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице вводят превентивные меры безопасности из-за угрозы коронавирус. С 12 марта в Киеве  будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, а также в садах и в художественных и спортивных школах.

Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах. Предварительно ограничения будут действовать до конца марта.

Впоследствии стало известно, что по решению Кабмина, в целом по Украине будет действовать запрет на массовые собрания более 200 человек.

К тому же обучение в школах перейдет на дистанционную форму, а пробный тест по ЗНО будет перенесено.

В настоящее время в Украине было подтвержден один случай заражения COVID-19.

 

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