В Венгрии нашли бутылку с письмом украинки, написанным 15 лет назад

Жители венгерского города Сегед объявили о сборе подарков 3-летней девочке, которой уже исполнилось 18

Бутылка в воде Firestock

В Венгрии жители города Сегед нашли бутылку с письмом, которое украинка вместе с сестрами написала 15 лет назад и бросила в реку Тиса на Закарпатье. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что в письме речь шла о просьбе от 3-летней девочки прислать ей подарки по определенному адресу, которые и начали собирать венгры. Однако оказалось, что автору письма Софии Спильнык уже 18 лет, а записку в бутылке она вместе с сестрами бросила в Тису в 2005 году.

"Добрый день, меня зовут Соня, но все зовут Нёня. Мне 3 года, я отдыхаю на Тисе в августе (ред.: год не прочитывается). Кто нашел – присылайте подарки по адресу. Я буду ждать", - говорилось в сообщении.

Письмо украинки София Спильнык

О найденной бутылке София узнала от почетного консула Венгрии во Львове, которая неожиданно приехала к автору письма. "На днях кто-то сигналит машиной возле дома. Я вышла на балкон, стоит женщина и говорит: "Выходите". Начала рассказывать, что бросили какую-то бутылку. Моя мама испугалась, что может где-то мы гуляли и бросили бутылку, что что-то случилось, меня разыскивают. А оказалось, что это не проблема, а оказалось, что это интересная история из Тисы. Мне подарили конфеты, но больше всего – это подарили эмоции, воспоминания и классную историю", – рассказала девушка.

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Напомним, не так давно в Одесской области возле границы с Молдовой нашли неизвестный трубопровод, который вел в сторону соседней страны. По словам пограничников, практика выявления схожих трубопроводов свидетельствует о том, что их используют для перекачки спирта.