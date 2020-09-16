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В Венесуэле сбили американский самолет с наркотиками

Сбитый американский самолет с наркотиками Фото из открытых источников

Судно незаконно ворвалось в воздушное пространство в штате Сулия

В Венесуэле сбит самолет с американским регистрационным номером, перевозивший наркотики из Колумбии. Об этом в Twitter заявил министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль.

По его словам, служащие Вооруженных сил Венесуэлы, обнаружив на радарах Командования воздушной обороны нелегальное воздушное судно, активировали протоколы, установленные законом.

В начале июля в Венесуэле военные сбили американский самолет, нелегально вошедший в воздушное пространство страны.

По словам военных, он использовался для перевозки наркотиков. По данным сервиса Flightradar, речь идет о частный самолет марки Hawker 800.

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Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности помешали контрабанде в Украину международным транснациональным преступным группировкам более 30 кг кокаина из одной из стран Латинской Америки.

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