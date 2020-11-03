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В Вене произошел теракт, ответственность за нападения взяли джихадисты

Одного из нападавших убили, еще одного разыскивают

Накануне вечером в столице Австрии произошли нападения в шести местах, в результате чего погибли три человека и многие другие получили травмы. Об этом сообщает The New York Times

Согласно сообщению, полиция заявила, что люди с винтовками открыли огонь в шести разных локациях в центре Вены. Также известно, что офицер застрелил одного из нападавших, еще одному удалось скрыться. Среди раненых - один полицейский.

В городе развернули масштабную операцию по эвакуации людей, застрявших в общественных заведениях. Правоохранители создали специальные коридоры безопасности. Сейчас людей просят не выходить из своих домов без крайней необходимости, детям разрешили не идти в школу. Из-за инцидента Австрия усилила пограничный контроль.

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По состоянию на утро вторника, 3 ноября, число жертв возросло до трех, по меньшей мере 15 человек попали в больницы с травмами, семь из которых имеют серьезные повреждения. 

"Это, безусловно, теракт", - сказал канцлер Австрии Себастьян Курц и добавил, что армия будет охранять городские объекты, пока полиция занята антитеррористической операцией.

По информации американской компании SITE Intelligence Group, ответственность за теракт взяли на себя джихадисты - сторонники Исламского государства. По их словам, теракт был "платой за участие Австрии" в возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГИЛ. 

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Напомним, в четверг, 29 октября, во французской Ницце неизвестный напал с ножом на прохожих возле базилики Нотр-Дам.

Впоследствии было совершено еще одно нападение на людей. Так в Авиньоне неизвестный набросился с ножом на полицейских.

В то же время во французском Лионе правоохранителям удалось задержали мужчину с ножом, который хотел напасть на граждан.

 

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