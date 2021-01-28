В Великом Новгороде нашли торговый двор европейских купцов
Остатки древних сооружений датируются XIV-XVI веком
В России в городе Великом Новгороде археологи раскопали торговый двор европейских купцов и две средневековые улицы. Об этом сообщает пресс-служба Института археологии Российской академии наук.
Как отмечается, в период с августа по сентябрь 2020 года Совместная группа археологов из института РАН, Новгородского Государственного музея-заповедника и Новгородского государственного университета им. Я. Мудрого работали над раскопками в районе 38 квартала города. Затем ей удалось отыскать стену церкви Иона Крестителя XIV века, а также Немецкий двор. Он, вероятно, был построен еще в XVI веке, а общая его площадь составляет 60 х 30 м.
Ученые предполагают, что вблизи найденных раскопок могут быть еще и усадьбы новгородской знати.
Кроме этого, археологам удалось отыскать фрагменты рейнской керамики, текстильные пломбы и государственные печати XV века. Особой находкой являются фрагменты черепицы, она является второй по численности в Великом Новгороде. Ранее остатки откопали в 1970-ом году, когда исследовали еще одно представительство европейских купцов.
Также во время раскопок нашли останки двух средневековых улиц. От одной из них остались только настилы, а от другой – мостовая.
Ранее сообщалось, что в Турции археологи раскопали остатки древнего могучего царства Фригия. Оно существовало 3 тысячи лет назад.