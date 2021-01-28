В Великом Новгороде нашли торговый двор европейских купцов

Остатки древнего двора европейских купцов в Великом Новгороде Фото Институт археологии РАН

Остатки древних сооружений датируются XIV-XVI веком

В России в городе Великом Новгороде археологи раскопали торговый двор европейских купцов и две средневековые улицы. Об этом сообщает пресс-служба Института археологии Российской академии наук.

Как отмечается, в период с августа по сентябрь 2020 года Совместная группа археологов из института РАН, Новгородского Государственного музея-заповедника и Новгородского государственного университета им. Я. Мудрого работали над раскопками в районе 38 квартала города. Затем ей удалось отыскать стену церкви Иона Крестителя XIV века, а также Немецкий двор. Он, вероятно, был построен еще в XVI веке, а общая его площадь составляет 60 х 30 м.

Фото Институт археологии РАН

Ученые предполагают, что вблизи найденных раскопок могут быть еще и усадьбы новгородской знати.

Кроме этого, археологам удалось отыскать фрагменты рейнской керамики, текстильные пломбы и государственные печати XV века. Особой находкой являются фрагменты черепицы, она является второй по численности в Великом Новгороде. Ранее остатки откопали в 1970-ом году, когда исследовали еще одно представительство европейских купцов.

Фото Институт археологии РАН

Фото Институт археологии РАН

Фото Институт археологии РАН

Также во время раскопок нашли останки двух средневековых улиц. От одной из них остались только настилы, а от другой – мостовая.

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