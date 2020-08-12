В Великобритании ученые нашли останки ранее неизвестного динозавра

Новый вид жил в воде и был родственником тираннозавра

На британском острове Уайт ученые из Саутгемптонского университета нашли четыре кости, которые, вероятно, принадлежат неизвестному до сих пор виду динозавров. Об этом сообщает "ВВС Украина".

Согласно сообщению, палеонтологи определили, что динозавр жил в меловой период 115 миллионов лет назад. Также они пришли к выводу, что останки принадлежат новому виду динозавров тероподов, длина тела которых достигала 4 метров.

Ученые утверждают, что по своему строению этот вид, который решили назвать Vectaerovenator inopinatus, похож на известного тиранозавра Tyrannosaurus rex (T.rex) и современных птиц. Имя животному дали из-за больших воздушных полостей в некоторых костях, которые и помогли определить происхождение динозавра.

Новости по теме: Они могли быть крошечными: На Мадагаскаре нашли останки предка динозавров

Как отмечается, обнаруженные воздушные мешки, которые имеют и современные птицы, были продолжением легких. Ученые предполагают, что мешки помогали поддерживать дыхательную систему, а также делали скелет легче.

"Мы были поражены тем, насколько полым был скелет этого животного - он пронизан воздушными мешочками. Наверное, их скелет был очень хрупким", - рассказал Крис Баркер из Саутгемптонского университета, который руководил исследованием находки.

Кроме этого, известно, что найденные останки были частью шеи, спины и хвоста. Кости обнаружили любители еще в 2019 году на пляже в городе Шанклин, а затем передали их в музей динозавров в Сендауне на острове Уайт.

Новости по теме: Ученые нашли на дне океана древнейших микробов, которым более 100 миллионов лет

Напомним, недавно американские ученые нашли останки динозавра-альварезсаурида, который жил 66 миллионов лет назад и имел по одному большому когтю на передних лапах.