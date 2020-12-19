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В Великобритании объявляют тотальный локдаун из-за нового штамма коронавируса

Лондон Фото из открытых источников

Ученые предупреждают о чрезвычайно быстром распространении нового штамма

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с полуночи воскресенья вводится тотальный локдаун из-за появления нового штамма коронавируса. Об этом сообщает BBC.

По словам Джонсона, новый коронавирус известен как VUI-202012/01 и может распространяться более быстро, чем тот, что известен ученым. "Он может быть на 70% более заразным, чем старый вариант", – сказал глава британского правительства, добавив, что это предварительная информация, а сам вирус еще исследуется.

Также первый министр Марк Дрейкфорд заявил, что локдаун вводится и в Уэльсе. Таким образом будут отменены все послабления, которые обещали британцам на праздники, а также закрыты все магазины, кроме необходимых, парикмахерские и спортклубы.

При этом советники правительства Великобритании по борьбе с пандемией сообщают, что пока нет никаких указаний на то, что новый штамм приведет к повышению уровня смертности от COVID-19 или повлияет на процесс вакцинации. Однако новый штамм вируса распространяется чрезвычайно быстро: в ноябре он был причиной 28% всех случаев коронавируса в Лондоне, а сейчас эта цифра достигла уже 60%.

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Напомним, недавно правительство Польши приняло решение ввести национальный карантин на три недели с 28 декабря по 17 января для сдерживания пандемии коронавирус. В это время все лица, которые приедут в Польшу, будут обязаны пройти 10-дневный карантин.

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