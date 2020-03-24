В Великобритании объявили общенациональный карантин
Также приостановлена работа большинства магазинов, ресторанов и развлекательных центров
Вечером в понедельник, 23 марта, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что в стране вводится общенациональный карантин из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Радио Свобода.
Согласно сообщению, теперь большинство магазинов, рестораны, развлекательные заведения в стране будут закрыты.
Жители Великобритании смогут выйти из собственного дома только в крайних случаях, в частности:
- для приобретения товаров первой необходимости, однако чем реже это будет происходить, тем лучше,
- для спортивных упражнений на свежем воздухе – один раз в день,
- из медицинских соображений или для оказания помощи другим,
- для поездок на работу, если ее нельзя перенести домой.
Во всех остальных случаях выходить из дома нельзя.
Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство может преодолеть вспышку коронавируса в течение трех ближайших месяцев при условии соблюдения принятых руководством страны правил.