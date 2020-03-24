В Великобритании объявили общенациональный карантин

Также приостановлена работа большинства магазинов, ресторанов и развлекательных центров

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Вечером в понедельник, 23 марта, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что в стране вводится общенациональный карантин из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно сообщению, теперь большинство магазинов, рестораны, развлекательные заведения в стране будут закрыты.

Жители Великобритании смогут выйти из собственного дома только в крайних случаях, в частности:

для приобретения товаров первой необходимости, однако чем реже это будет происходить, тем лучше,

для спортивных упражнений на свежем воздухе – один раз в день,

из медицинских соображений или для оказания помощи другим,

для поездок на работу, если ее нельзя перенести домой.

Во всех остальных случаях выходить из дома нельзя.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство может преодолеть вспышку коронавируса в течение трех ближайших месяцев при условии соблюдения принятых руководством страны правил.