В Великобритании нашли руины села железного века

Там мог находиться большой оборонительный корпус, вырытый в конце I века до н. э.

Во время работ по исследованию территории для строительства жилья, которые проходили в селе Тай-Грин на юго-востоке Великобритании, археологи сделали необычную находку, которая может рассказать много нового об укладе жизни древних людей, передает Dunmow Broadcast.

В частности, речь идет о руинах села железного века (500-332 годов до н. э.). Специалисты считают, что это место имело важное значение. По мнению специалистов, там мог находиться большой оборонительный корпус, вырытый в конце I века до н. э., с 17 круглыми домами и 17 полукруглыми формами.

Глубина оврагов позволяет предположить, что здания были до 15 метров в диаметре. Археологи сказали, что у ограды был проход, похожий на аллею, и он был соединен с центральным разворотом. В сооружениях, похожих на средневековые амбары, могли храниться продукты питания.

Также во время раскопок археологи нашли более 100 брошей, которые могли быть созданы начиная с I века до н. э и до III века н. э., 10 монет железного века, римские монеты, Булавки, Бусы, кольца и фигурку петуха из медного сплава. Кроме того, было найдено место с большим количеством костей животных и раковин устриц.

Ранее сообщалось, что в Турции на полуострове Урла-Чешме археологи обнаружили остатки храма Афродиты, возраст которого оценивают в 2500 лет.