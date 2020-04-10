В Великобритании нашли готическую святыню XIV века

Обнаруженная готическая пещера Правительственный курьер

По словам археологов, их исследование позволит установить точную дату найденных артефактов

Британские археологи обнаружили в пещере, которая открылась после сдвига, готическую святыню XIV века. Об этом пишет Урядовий кур’єр.

Осмотрев ее тщательно, археологи нашли нишу высотой 70 сантиметров. В ней вырезаны точки и изображение креста на Голгофе слева от них. Всего же было выявлено семь-восемь дополнительных небольших ниш с полустертыми надписями или инициалами внутри.

Также исследователи зафиксировали, что закопчен потолок пещеры, а на полу были найдены остатки от двух костров. Это позволило археологам сделать вывод, что в средневековье эта пещера была большего размера.

"Вероятно, она использовалась в качестве храма задолго до того, как на вершине холма была построена церковь. Однако что это был за храм, ученым еще предстоит установить. Отметим, что этот холм до XIV века назывался Drakehill, то есть "Холм Дракона", - говорится в сообщении.

На данный момент остатки сажи и древесного угля отправлены на анализ. По словам археологов, их исследование позволит установить точную дату найденных артефактов.

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