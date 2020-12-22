В Ватикане объяснили, является ли "морально приемлемым" использование вакцины от COVID-19

Ватикан назвал вакцину от COVID-19 "морально приемлемой" AP

В то же время в католической церкви добавили, что вакцинация "не является, из нормы, моральным долгом", а потому должна быть добровольной

В Ватикане отметили, что использование вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 – "морально приемлемо", даже при условии, что для ее разработки применяли клеточные линии от абортированного плода. Об этом сообщает Vatican News.

В частности, такую позицию объяснили тем, что пока нет альтернативного доступа к "этически безупречным" вакцинам.

"В том случае, если не существует альтернативного доступа к "этически безупречным" вакцинам, морально приемлемо использование вакцин против COVID-19, для разработки и производства которых использовались клетки, происходящие из абортированного плода", — говорится в сообщении.

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Однако, в Ватикане подчеркнули, что эту позицию нельзя воспринимать как моральное одобрение использования таких клеток в целом.

Кроме этого, там подчеркнуть, что "морально разрешенное использование этих типов вакцин", учитывая особые обстоятельства, "не может составлять в себе легитимизацию, даже косвенную, практики аборта и предусматривает неприемлемость этой практики со стороны тех, которые к ним прибегают".

Напомним, недавно в Ватикане изменили привычные правила на период эпидемии коронавируса и сообщили, что отпускать грехи инфицированным COVID-19 будут дистанционно.