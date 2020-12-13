В Вашингтоне произошли столкновения между сторонниками и противниками Трампа, четыре человека ранены

Полиция задержала 23 участников акций

Протесты в США Twitter / Adam Gray

В Вашингтоне произошли столкновения участников акций сторонников и противников пока действующего президента США Дональда Трампа, в результате чего по меньшей мере 4 человека получили ножевые ранения. Об этом сообщает NBC.

Отмечается, что во время столкновений шестеро участников акций напали на правоохранителей, а еще десять — на других граждан, из-за чего четырех митингующих задержали за участие в беспорядках. Всего правоохранители задержали 23 протестующих.

Акция в поддержку Трампа состоялась на площади Freedom Plaza и у здания Верховного суда в Вашингтоне. Сторонники президента протестовали против фальсификаций, которые якобы произошли на выборах.

В то же время противники главы США пришли к Black Lives Matter Plaza. Впоследствии между группами протестующих произошли драки, поэтому правоохранители оттеснили толпу от прилегающих к Белому дому кварталов.

Кроме того, столкновения произошли в городе Олимпия, штат Вашингтон. Там один человек получил огнестрельное ранение.

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