В Варшаве автобус упал с моста, есть погибшие и раненые

ДТП в Варшаве Polskie Radio

По предварительной информации, в автобусе ехали сорок пассажиров

В столице Польши, Варшаве, произошла смертельная автокатастрофа: автобус с пассажирами упал с моста, в результате чего пострадали десятки людей. Об этом сообщает Polskie Radio.

Как отмечается, в четверг, 25 июня, автобус линии 186 упал с виадука (транспортное сооружение мостового типа на высоких опорах) генерала грота-Ровецького на Вислостраде. В частности, транспортное средство проломило барьер на трассе S8, после чего часть автобуса повисла на трассе, а вторая упала с виадука.

"Перед 13 часами на мосту генерала грота-Ровецького, примерно над Вислострадой автобус линии 186 попал в аварию. Мы имеем информацию о пострадавших, на месте происшествия сейчас находятся спасатели", – отметил Виктор Пауль с Управления Варшавского городского транспорта.

Новости по теме: В ДТП в Эстонии погиб украинец

В результате ДТП погиб как минимум один человек, а еще двадцать – получили ранения. Шестерых пострадавших с тяжелыми травмами увезли в больницы. На место аварии прибыли десять карет скорой помощи. Кроме этого, вертолетом госпитализировали раненую 17-летнюю девушку, у которой заподозрили травму позвоночника.

По предварительной информации, на момент ДТП в автобусе находилось сорок человек.

Напомним, недавно в Венгрии в дорожно-транспортное происшествие попал автобус с эвакуированными украинцами. В результате этого пострадало девять граждан Украины, из них пять госпитализированы.