В украинских туристов из Египта нет коронавируса, - МИД

Вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба Фото: twitter.com

Туристы находятся на карантине в отелях за подозрения на коронавирус

В украинских туристов, которые находятся на карантине в отелях Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5* в Египте не обнаружили коронавирус. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

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Напомним, недавно в двух отелях Египта на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада ввели карантин из-за подозрения коронавирус у некоторых лиц, в результате чего украинские туристы пока не могут вылететь в Украину.

Впоследствии туристы из Египта начали выкладывать видео просьбами к президенту Украины Владимира Зеленского помочь вернуться в Украину.

В то же Время в министерстве инфраструктуры заявили, что туристы будут на карантине в гостиницах.