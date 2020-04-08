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В Ухане начался свадебный бум после завершения карантина

Китайская пара, которая поженилась после завершения карантина в Ухане Global Times

Ухань был закрыт на карантин в течение 76 дней

В столице китайской провинции Хубэй Ухане зафиксировали всплеск заявлений на регистрацию браков в первый день после того, как власти открыли город после карантинных ограничений из-за коронавирусной инфекции COVID-19, передает Global Times.
 
Согласно сообщению, Ухань был заблокирован в течение 76 дней. После открытия города местные пары обвалили программу интернет-регистрации браков.
 
Разработчики платформы Alipay, которые руководят "свадебной" программой, заявили, что не ожидали столь массовых обращений. Их общее количество превысило ожидания втрое.
 
"Наши удивленные инженеры уже исправили ситуацию", - подчеркнули в Alipay.
 
Также после завершения карантина в Китае была зафиксирована волна разводов.
 
Как отмечается, Ухань восстановил регистрацию брака 3 апреля. Чтобы назначить встречу для регистрации, китайские молодожены должны иметь определенный медицинский код.
 
Напомним, на днях украинка Анастасия Зинченко, которая осталась в китайском Ухани, поскольку не смогла там оставить свою собачку, пожаловалась на то, что в ее городе снова ввели карантин из-за нового случая заражения коронавирусом.
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