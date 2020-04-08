В Ухане начался свадебный бум после завершения карантина

Китайская пара, которая поженилась после завершения карантина в Ухане Global Times

Ухань был закрыт на карантин в течение 76 дней

В столице китайской провинции Хубэй Ухане зафиксировали всплеск заявлений на регистрацию браков в первый день после того, как власти открыли город после карантинных ограничений из-за коронавирусной инфекции COVID-19, передает Global Times

Согласно сообщению, Ухань был заблокирован в течение 76 дней. После открытия города местные пары обвалили программу интернет-регистрации браков.

Разработчики платформы Alipay, которые руководят "свадебной" программой, заявили, что не ожидали столь массовых обращений. Их общее количество превысило ожидания втрое.

"Наши удивленные инженеры уже исправили ситуацию", - подчеркнули в Alipay.

Также после завершения карантина в Китае была зафиксирована волна разводов.

Как отмечается, Ухань восстановил регистрацию брака 3 апреля. Чтобы назначить встречу для регистрации, китайские молодожены должны иметь определенный медицинский код.