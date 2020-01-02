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В Турции задержали более 250 подозреваемых в подготовке терактов на Новый год

Турецкие правоохранители EPA

Среди задержанных – 161 иностранец

В Турции в течение нескольких дней задержали 267 подозреваемых в планировании серии терактов на Новый год. Об этом сообщила пресс-служба турецкого МВД.

Отмечается, что правоохранители проводили антитеррористические рейды с 20 по 31 декабря и задержанных 106 граждан Турции, а также 161 иностранца по подозрению в связях с террористическими организациями. Кроме того, 69 иностранцев подозревают в участии в боевых действиях в зонах конфликтов.

Всего такие мероприятия провели в 33 провинциях страны. Во время обысков было изъято три винтовки, три пистолета, 776 патронов, около 2 кг нитрата аммония (вещество для производства взрывчатых веществ), а также большое количество цифровых материалов и организационных документов.

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Напомним, не так давно в Донецкой области украинские правоохранители предотвратили теракт и задержали мужчину, который пытался подорвать подстанцию распределения электроэнергии в районе проведения операции Объединенных сил. Злоумышленник действовал на выполнение задания так называемого "МГБ ДНР".

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