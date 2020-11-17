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В Турции вводят комендантский час на выходные

pixabay.com

Кроме того, в Турции закрываются школы на часть семестра

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране вводиться частичный комендантский час, который будет действовать в выходные дни. Об этом сообщает Daily Sabah.

Так, комендантский час будет действовать с 20:00 до 10:00. Также ранее введенный комендантский час для пожилых людей в возрасте от 65 лет будет расширен. В него включат людей в возрасте 20 лет и младше.

Частичный комендантский час для этих возрастных групп позволит им выходить на улицу только с 10:00 до 16:00.

Кроме того, до конца 2020 года в Турции будут закрыты кинотеатры.

Новости по теме: В Албании введут комендантский час на три недели

Ранее сообщалось, что с понедельника, 9 ноября, Румыния ввела общенациональный комендантский час и закрывает все школы на 30 дней после того, как за две недели количество ежедневных случаев коронавируса выросло вдвое.

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