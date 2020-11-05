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В Турции успешно испытали беспилотник с украинским двигателем

Турецкий беспилотник Akinci Фото из открытых источников

До конца года этот аппарат планируют поставлять Вооруженным силам Турции

В Турции прошли очередные успешные испытания беспилотного летательного аппарата Akinci, в котором установлен двигатель украинского производства. Об этом сообщил в Twitter директор турецкой авиастроительной компании Baykar Сельджук Байрактар. 

"Испытания продолжаются... Сегодня впервые без управления с наземной станции были успешно осуществлены полностью автономные взлет и посадку", - проинформировал Байрактар.

Как отмечается, испытания провели недалеко от Стамбула, на аэродроме в Чорлу, что на северо-западе страны.

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"Нами было проведено тестирование на идентификацию систем на средней высоте 20 тысяч футов. Позже была произведена посадка на отдаленном аэродроме... После нее БПЛА совершил повторный взлет и вернулся к Чорлу", - рассказал Байрактар.

Он также надеется, что этот беспилотник сделает большой вклад в обороноспособность Турции. Запланировано, что поставка Akinci в ВС Турции начнется уже в конце этого года.

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Напомним, ранее турецкая сторона сообщила об интересе к возможности достройки второго экземпляра крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрия".

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