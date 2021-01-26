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В Турции создали спрей для носа, который убивает коронавирус за минуту

Фармацевты разработали назальный спрей, который борется с коронавирусом AA.com

Препарат также действует на другие виды вирусов, бактерии и грибки

В университете Улудаг турецкого города Бурса фармацевты создали назальный спрей, который способен уничтожить вирус SARS-CoV-2 за одну минуту. Об этом сообщает Daily Sabah.

Раствор под названием Genoxyn был разработан в сотрудничестве с университетом Чукурова для проверки антимикробного и противовирусного действия препарата. Препарат уничтожает вирус, не повреждая при этом ткани ротовой и носовой полостей.

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"Смерть вируса за короткое время означает предотвращение его попадания в клетки и уменьшение количества вируса в организм - ред.)", – пояснил участник проекта Ахмет Юмит Сабанджи.

Отмечается, что первичную формулу назального раствора фармацевты создали примерно два года назад. Однако, недавно ее удалось усовершенствовать с помощью нанотехнологий. Впоследствии разработчики установили, что препарат способен уничтожить коронавирус. Кроме того, он активно борется с другими вирусами, бактериями и грибками.

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Напомним, недавно турецкие ученые разработали прибор, который может диагностировать коронавирусную болезнь COVID-19 за 10 секунд. Предыдущие исследования свидетельствуют, что прибор на 99% эффективен в выявлении вирусов в доклинических исследованиях.

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