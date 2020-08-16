В Турции создали робота, помогающего противодействовать распространению COVID-19

Стоимость робота оценивается в 1 тыс. долларов

Учителя в турецком городе Орду разработали робота для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает Hurriyet.

Отмечается, что шесть учителей, которые работают в научно-художественном центре, создали робота, который предназначен для размещения у входа в здание. Он измеряет температуру тех, кто хочет войти, и если температура человека слишком высока, он блокирует открытие двери. В то же время, если температура у посетителя в норме, то робот выдает маски и дезинфицирующее средство.

Интересно, что устройство было изготовлено на 3D-принтере. В местном управлении образования заявили, что прототип робота стоит 1000 долларов. Тем не менее, там считают, что цифра упадет до 700 долларов, если начать массовое производство, ведь робота можно будет использовать во всех школах и учреждениях Турции.

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Напомним, недавно Турция начала масштабное исследование мутаций COVID-19. Ученые хотят понять, похож ли вирус марта на вирус в июне. Кроме того, ученые планируют узнать, имеет ли образец вируса, отправленный с юго-востока страны в апреле, сходные черты с теми, которые были собраны из Черноморского региона в том же месяце.