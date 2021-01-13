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В Турции сделали первую прививку против COVID-19 китайской вакциной

Вакцина от компании Sinovac Biotech Deposit Photos

Первым вакцинировали министра здравоохранения Турции Ахмета Демирджана

Агентство фармацевтических препаратов Турции выдало разрешение на экстренное применение вакцины от коронавируса CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. Первым в стране прививку от COVID-19 получил министр здравоохранения Ахмет Демирджан, передает "Анадолу".

Согласно сообщению, в течение 14 дней образцы вакцины CoronaVac исследовались турецкими лабораториями. Только после этого регулятор выдал разрешение на экстренное применение препарата.

Как отметили в турецком Минздраве, вакцинация населения страны начнется уже завтра, 14 января. Первыми прививку от коронавируса получат медицинские работники.

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Напомним, ранее председатель наблюдательного совета группы фармацевтических компаний "Лекхим" Валерий Печаев сообщил, что цена одной дозы китайской вакцины против коронавируса COVID-19 CoronaVac составит 504 гривны. В то же время отмечается, что стоимость препарата будет зависеть от курса доллара.

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