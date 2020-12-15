В Турции рассказали о планах вакцинировать до 1,5 млн человек ежедневно

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Для этого в Китае планируют закупить 50 млн доз

Турция планирует вакцинацию около 1,5 млн человек в день, заявил член консультативного совета турецкого правительства. Об этом сообщает Turkish Minute.

Мустафа Некми Ильхан, член Научно-консультативного совета Министерства здравоохранения, который был создан в первые дни борьбы с COVID-19, рассказал, что Турция планирует ежедневно делать прививки около 1,5 миллиона человек с помощью бригад в составе трех человек.

По его словам, такие бригады медицинских работников должны вакцинировать более 200 человек ежедневно.

Турция планирует начать вакцинацию препаратом CoronaVac китайской Sinovac Biotech. Она заказала 50 млн доз у компании. Перед использованием китайскую вакцину, как и другие иностранные препараты, должно одобрить турецкое медицинское агентство (TMMDA).

По словам Ильхана, правительство планирует вакцинировать от 60 до 65 миллионов человек в Турции до конца июня 2021 года.

Среди турок широко распространены опасения по поводу китайской вакцины, поскольку предварительные результаты испытаний показали, что она вызвала быстрый иммунный ответ, но уровень антител был ниже, чем у людей, переболевших коронавирусом.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявил на прошлой неделе, что правительство также закупит 25 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech.

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Раньше Турция запретила гражданам курить в общественных местах, чтобы замедлить недавний всплеск числа пациентов с симптомами коронавируса.