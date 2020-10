В Турции произошло мощное землетрясение, разрушены десятки домов

Пока информации о погибших нет

В турецком Измире произошло мощное землетрясение, в результате чего в городе были разрушены десятки зданий. Об этом пишет Haberturk.

В эпицентре землетрясения магнитуда толчков достигала 6,6 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки можно было ощутить даже в Стамбуле и регионах Мраморного и Эгейского морей.

Впоследствии было еще 3 толчка магнитудой 4,1, 4,2 и 4,8. Пока информации о погибших нет.

Сообщается, землетрясение разрушило десятки домов в Измире, под завалами могут находиться люди. В то же время есть информация, что после землетрясения на местных пляжах поднялся уровень воды и город накрыло волной.

