В Турции отдыхающие теперь будут носить маски на пляже

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Также под запретом концерты и подобные развлечения в ресторанах, гостиницах и кафе после 24:00

Турция анонсировала новые карантинные ограничения из-за роста количества заражений. Об этом сообщает Anadolu.

Отмечается, что распоряжение об усилении карантина направили губернаторам всех провинций, которых в стране 81. На всей территории страны в общественных местах маски будут обязательными, включительно с такими пространствами, как парки и пляжи.

Кроме этого под запретом перевозки стоячих пассажиров в городских автобусах, в том числе микроавтобусах, если при этом невозможно обеспечить соблюдение дистанции. Жесткость этого ограничения для метро, трамваев и больших автобусов регионы могут определять самостоятельно.

Запрещают концерты и подобные развлечения в ресторанах, гостиницах и кафе после 24:00.

Кроме этого, местные власти призывают усилить проверку соблюдения карантина на рынках, пляжах, в заведениях и других общественных местах.

С первых дней сентября суточный прирост заражений в Турции составляет около 1,5 тысячи, а 7 сентября превысил 1700. Всего с начала эпидемии в Турции зарегистрировали 281,5 тысячи подтвержденных случаев коронавируса и 6730 смертей.

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Ранее сообщалось, что в Турции на фоне роста количества новых случаев инфицирования коронавирусом ужесточают карантинные меры и ужесточают ограничения для отдельных категорий граждан, в частности пожилых людей.