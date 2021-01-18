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В Турции нашли тела трех моряков с затонувшего украинского судна

У берегов Турции затонуло сухогрузное судно "Арвин"

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Тела погибших были отправлены на процедуру идентификации

В Черном море нашли тела троих моряков с украинского судна "Арвин", которое затонуло у берегов Турции. Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на МИД Украины. 

"По состоянию на 10:00 18 января 6 членов экипажа спасены (5 граждан Украины и 1 гражданин РФ), найдены тела трех погибших моряков", — говорится в сообщении. 

Как отмечается, сейчас идет процедура идентификации тел погибших. 

В МИД уточнили, что спасенные моряки были госпитализированы в местную больницу города Бартин. Состояние их здоровья удовлетворительное. По предварительной информации, в течение дня они будут выписаны из больницы. Кроме того, продолжается поисково-спасательная операция в отношении других членов экипажа.

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Также в Бартин прибыл Посол Украины в Турецкой Республике и консульские работники для оказания консульской помощи пострадавшим украинцам. В Правительственном портале заверили, что дело находится на особом контроле МИД Украины и Посольства Украины в Турции.

Напомним, судно украинской компании "Arvin Shipping LTD" потерпело крушение в воскресенье, 17 января. Впоследствии стало известно, что на борту судна находились 12 членов экипажа, среди которых 10 граждан Украины. По предварительной информации, корабль затонул в результате мощного шторма. 

 

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