В Турции на территории железнодорожного вокзала нашли таинственные руины

Руины в Турции DHA

Руины могут оказаться остатками старинной церкви

В Стамбуле археологи обнаружили руины мраморной постройки, которая в старинные времена могла считаться священным местом. Об этом сообщает Daily Sabah.

Отмечается, что находку обнаружили на историческом железнодорожном вокзале Гайдарпаша, где начались раскопки еще в мае 2018 года. Сейчас же там обнаружили структуру, которая занимает значительную территорию и имеет абсидальную форму, что является характерной чертой старинных церквей.

Известно, что Кадыкей, густонаселенный квартал на азиатской стороне Стамбула, веками населяли различные цивилизации. Ранее археологи нашли там около 18 тысяч монет прошлых веков. Раньше в этом районе был расположен впечатляющий византийский дворец. В частности, археологи находили разноцветные мозаичные фрагменты и мрамор.

Еще одной важной находкой был фонтан, который датируется ранневизантийским правлением. А в прошлом году возле железнодорожной станции были найдены останки церкви, возраст которой составляет 1500 лет.

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Напомним, недавно археологи обнаружили в лесах Амазонки деревни индейцев, которые похожи на циферблат. Для этого исследователи использовали лазерные сканеры, установленные на вертолетах.