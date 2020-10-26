В Турции на дне Эгейского моря нашли уникальные артефакты, доказывающие существование торгового пути Мугла-Родос

На дне моря возле Муглы ​​обнаружены артефакты, которым около 4 тысяч лет

Возраст артефактов составляет примерно 4 тысячи лет

Согласно сообщению, в рамках проекта по инвентаризации кораблекрушений турецкие ученые, которые работают на исследовательском корабле Koca Piri Reis возле Бозбуруну в районе Мармариса, провинция Мугла, нашли сотни исторических артефактов, датируемых примерно 4 тыс. лет.

Ученые относят найденные артефакты к бронзовому веку и считают их доказательством существования торгового пути между Муглой и Родосом.

"Находки показывают, что керамика, произведенная на Крите, скорее всего, путешествовала на север к Ясосу, Милету, Эфесу и Трое, к северным Эгейским островам для экспорта через Родос и полуостров Бозбурун, и на сегодня существует много данных про этот путь", - рассказали морские исследователи.

Как отмечается, среди сотен найденных артефактов: много керамических горшков, кухонной утвари, каменных топоров, предметы быта той эпохи.

Кроме того, ученые предполагают, что наткнулись на следы существования Минойской цивилизации.

Новости по теме: В Турции в соборе Святой Софии состоялась первая за 86 лет мусульманская молитва

Справка:

Этот исследовательский проект продолжается с 2019 года. Благодаря этой находке ученые надеются найти взаимосвязь между анатолийской и минойской цивилизациями и получить больше информации о торговых путях того периода.

Западноанатолийская цивилизация — условное название культур западного побережья Малой Азии раннего периода бронзового века (около 3000 — 1200 лет до н. э.). До сих пор западноанатолийская культура изучена плохо — в основном имеются данные о таких значительных достопримечательностях, как Троя, Бейджесултан, Лимантепе, среди менее известных — Тепекуле, Байраклы (в городской черте города Измир), Паназтепе в устье реки Гедиз, и ряд других.

Минойская цивилизация — цивилизация бронзового века (3000-1000 годы до н. э.) на острове Крит, открыта английским археологом Артуром Эвансом и названа им по имени мифологического царя Миноса, который считался сыном Зевса. Центрами цивилизации были Кносс, Фест и Маллия. Считается первой европейской цивилизацией.

Новости по теме: В Турции на дне озера нашли старинную церковь. Фото

Напомним, ранее на востоке Турции в Бонджуклу Тарла в районе Даргечит в Мардине археологи раскопали уникальный храм возрастом 11 300 лет. По своей структуре он напоминает Гёбекли-Тепе — старейший храмовый комплекс в мире.