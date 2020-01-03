В Турции на арендованной вилле нашли мертвой украинку

Погибшая украинка в Турции Milliyet

Вероятной причиной смерти называют самоубийство

В Турции нашли мертвой 25-летнюю гражданку Украины, проживавшую в Бодруме на арендованной ею вилле. Об этом сообщает Milliyet.

Отмечается, что в помещении, где нашли тело Кристины Новицкой, были найдены веревка, шарф и древесный уголь, приготовленный к сожжению. По словам полицейских, девушка могла совершить попытку самоубийства с помощью этих предметов.

Основной версией смерти называют самоубийство, поскольку все три замка стальной двери виллы были закрыты изнутри, а на окнах были железные решетки. Известно, что погибшая длительное время страдала от головной боли, поэтому часто ездила на лечение в Украину. Предполагается, что она могла покончить с жизнью из-за своей болезни.

Соседи и охранники жилого комплекса, где украинка арендовала виллу, заявили, что девушка жила одна. Из видеозаписей камер наблюдения видно, что в четверг, 31 декабря, она заказала еду и больше не выходила.

При этом разыскивать Новицкую начала мать, которая не могла до нее дозвониться из Украины. Сейчас же тело украинки направили в морг для установления точной причины смерти.

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Напомним, в конце декабря в Запорожье мужчина прыгнул с недавно открытого балочного моста. Во время движения он попросил таксиста остановиться, якобы из-за того, что ему стало плохо.