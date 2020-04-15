В Турции из-за коронавируса из тюрем выпустят десятки тысяч заключенных

Тюрьма Фото из открытых источников

Под закон подпадают около 90 тысяч осужденных

В Турции вступил в силу закон, согласно которому для предотвращения распространения коронавируса из тюрем будет выпущена часть осужденных. Об этом сообщает “Укринформ”.

Отмечается, что всего под действие закона подпадает около 90 тысяч человек.

В парламенте документ был принят 279 голосами, против высказался 51 депутат.

В то же время, действие закона не распространяется на лиц, которые отбывают наказание за преступления, связанные с терроризмом, сексуальными домогательствами, наркотиками, умышленными убийствами и насилием над женщинами.

Вместе с тем, так называемое “домашнее заключение” предполагается, в частности, для лиц старше 65 лет, женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет, а также осужденных, которые нуждаются в особой помощи. Несовершеннолетним может быть сокращен срок наказания.

Сообщается, что освобождения будут проходить под судебным контролем до конца мая.

Как сообщили в минюсте Турции, уже подтверждено 17 случаев инфицирования коронавирусом среди заключенных, в т.ч. три смертельных. Кроме того, зафиксированы 79 случаев инфицирования персонала тюрем, а также 80 - у судей и прокуроров.

Ранее сообщалось, что Турция полностью закрывает международное авиасообщение со всеми странами и ставит ограничение на междугородние перевозки.