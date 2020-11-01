В Турции число жертв землетрясения превысило полсотни человек

Последствия землетрясения в Турции Anadolu

Также почти 900 человек пострадали в результате стихийного бедствия

В турецком Измире количество жертв землетрясения возросло до 51, еще по меньшей мере 896 человек пострадали. Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, передает Anadolu.

Отмечается, что 682 пострадавших уже выписали из больниц, однако 214 остаются на лечении. В провинции Измир до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы.

Также по данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции, по состоянию на 07:00 по местному времени после землетрясения произошло 812 афтершоков, 40 из которых имели магнитуду толчков более 4.

Напомним, 30 октября, в турецком Измире произошло мощное землетрясение, в результате чего в городе были разрушены десятки зданий. В эпицентре землетрясения магнитуда толчков достигала 6,6 по шкале Рихтера.

Тогда сообщалось, что из-за землетрясения в Измире погибли минимум 4 человека около 120 человек пострадали. Всего в городе было повреждено около 20 домов.

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Впоследствии стало известно, что число жертв землетрясения в Турции возросло до 25 человек. Также турецкие специалисты сообщили, что эпицентр толчков был зафиксирован в Эгейском море.