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В Турции археологи обнаружили древние мифологические маски из театра

Ранее ученые уже нашли 33 подобные маски

В Турции археологи обнаружили 10 старинных резных мифологических масок, которые были расположены в античном театре. Об этом сообщает Daily Sabah.

Отмечается, что ранее команда археологов уже очистила и отремонтировала 33 маски, откопанные за последние два года, и подготовила их к демонстрации. Как сообщают археологи, кроме персонажей спектаклей в театре, маски изображают античных богов и богинь, а также фигуры животных.

По словам профессора Университета Памуккале Билала Седюта, древний город Стратоникея возрастом 3000 лет, где обнаружили маски, имеет следы всех периодов истории. "Мы работаем в старинном театре два года. Во время наших раскопок мы нашли 33 маски. Сегодня мы раскопали еще 10. Надеемся, мы сможем найти все маски в театре в своих местах и расставить их в первоначальном порядке", – сказал ученый.

Известно, что маски окружают сцену античного театра. "Когда люди приходили сюда в древности, они были поражены великолепием и великолепием театра еще до того, как войти в него. Мы медленно проявляли его богатство и великолепие. Это также значение, которое люди придавали культуре, искусству и архитектуре", – высказался Седют.

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Напомним, недавно в Италии археологи обнаружили останки двух мужчин, которые погибли почти две тысячи лет назад из-за извержения вулкана возле древнеримского города Помпеи. Ученые предполагают, что останки тел принадлежат рабу и его хозяину.

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