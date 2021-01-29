В Турции археологи нашли следы щенка 1500-летней давности

Следы щенка в Турции Archaeological Exploration of Sardis/President and Fellows of Harvard College

Также на плитке сохранился отпечаток копыта козы

В Турции исследователи обнаружили 1500-летний дом, который был украшен иллюзорными настенными росписями и терракотовой плиткой, на которой сохранились отпечатки лап щенка. Об этом сообщает LiveScience.

Отмечается, что на плитке также сохранился отпечаток копыта козы. Вероятно, животные ходили по плитке, пока она сушилась. Кроме того, были найдены рисунки, изображающие то, что может быть цыплятами или утками. По словам археологов, если бы плитка для пола не была покрыта ковром, отпечатки лап и рисунки могли бы быть частью стиля настенных росписей дома.

В то же время в доме было обнаружено пять полуторных мечей. Также были найдены пряжки с рисунком, который свидетельствует о том, что их носили военнослужащие, и свинцовую печать. Это дает возможность предположить, что жители были частью военной или гражданской власти города.

При этом считается, что дом использовался более 200 лет, а в начале седьмого века его разрушило землетрясение.

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Напомним, недавно в Египте археологи обнаружили новые находки на территории большого некрополя в Саккаре, среди которых древний погребальный храм и более 50 саркофагов. Деревянные саркофаги относятся к периоду Нового Царства - между XVI и XI веками до н. э.