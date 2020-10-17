В трех музеях Турции запустили украиноязычные аудиогиды

Всего в Турции теперь внедрены 5 аудиогидов

Елена Зеленская на презентации украиноязычного аудиогида в Турции Офис президента Украины

В Турции в музеях Долмабахче и Эфес и Национальном парке Гьореме появились украиноязычные аудиогиды. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что в запуске аудиогида в крупнейшем дворце Турции, Долмабахче, приняла участие первая леди Украины Елена Зеленская. "Наши государства – Украину и Турцию – объединяет не только Черное море, но и многовековая общая история, общая культура, дружба и стратегическое партнерство. И сегодня, запуская украиноязычные аудиогиды сразу в трех самых известных музеях Турции, мы еще больше объединяем наши страны", - сказала жена президента.

По словам Зеленской, Турцию посещают более миллиона украинцев ежегодно с целью отдыха и приобщения к культурному наследию этой страны, которая должна быть доступной именно на украинском языке. "И мы будем продолжать работать над тем, чтобы в Турции и в целом в мире стало больше украинских аудиогидов, а значит – и Украины", – высказалась первая леди.

Как сообщают в Офисе президента, перевод аудиогида осуществляли представители Посольства Украины в Турции и Генерального консульства Украины в Стамбуле. Сейчас украиноязычные аудиогиды внедрили уже в 5 крупнейших музеях Турции. В частности, в 2019 году аудиогиды на украинском появились в стамбульских Айя-Софии и дворце Топкапы.

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Напомним, в пятницу, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский прилетел с рабочим визитом в Турецкую Республику. Во время поездки был подписан ряд двусторонних документов между Украиной и Турцией.